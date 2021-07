La salsera Yahaira Plasencia respondió y está vetada en América Televisión luego de protagonizar el escándalo de la maletera que le costó ser retirada de “Esto Es Guerra”.

Yahaira Plasencia se mostró agradecida con “Esto Es Guerra” y dijo que las cosas quedaron bien con Pro TV.

Sin embargo cuando le preguntaron si estaba vetada en América Televisión, ella dio una respuesta que sorprendió.

“Estoy bien con los de Esto Es Guerra. Pro TV se portó bien conmigo, pero yo volví a cometer un error y así del programa (...) ¿Me ves en el canal 4?”, dijo Yahaira Plasencia.

La salsera no quiso confirmar exactamente si está vetada y agregó: “Yo no podría hablar mal, estoy agradecida. Yo no sé (so estoy ventada). Eso lo sabe mi jefa de prensa”.

