Magaly Medina no se quedó callada y se refirió a las últimas declaraciones que dio Fiorella Retiz en un canal de Youtube, donde no pudo evitar referirse al ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro. Y es que la exreportera señaló que tras dicho escándalo, ahora se encuentra llevando terapia psicológica; hecho que la conductora no dudó en criticar fuertemente.

“Llevo terapia, tengo psicóloga desde el año pasado porque siempre es más complicada para la mujer, que para el hombre”, sostuvo Fiorella. A lo que la presentadora aprovechó las cámaras de su programa para dar su opinión y señalar que no cree en las palabras de la modelo.

“Y ahora dice que ella lleva terapia psicológica... Ella lleva terapia psicológica. Su victimización es digna de un Oscar ”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’, quien además sostuvo que quien debió llevar terapia fue la esposa de Aldo, Érika Villalobos, así como los hijos del actor.

“Dice que ella lleva terapia. Tuvo que después del ampay llevar terapia psicológica. Ella lleva terapia psicológica a raíz de esto dice, ¿Y qué vamos a decir de la mujer de Miyashiro? ¿De los pequeños de Miyashiro? En fin, el mundo está cada vez más al revés”, expresó Magaly Medina bastante indignada.

