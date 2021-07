La periodista Magaly Medina inició el programa de este 8 de julio bailando al ritmo de un tema de Mike Bahía. Poco después, la ‘urraca’ afirmó que “nadie se dio cuenta” que el cantante estuvo en el país para grabar ‘La Voz Perú'.

“Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Quise entrar con una canción de Mike Bahía para que la gente sepa que Mike Bahía, el colombiano famoso, el que está con Greeicy, estuvo por acá en nuestro país y nadie se dio cuenta”, dijo Magaly Medina entre risas.

Según Magaly Medina, ‘La Voz Perú' no habría tenido el éxito esperado:

“Es que ese programa no lo ven, qué pena. Es que de vedad, da pena cuando una producción nacional que invierte tantísimo dinero no funciona, no cala en el mundo popular, entonces los productores tienen que ponerse a pensar ¿qué pasó si me traje a Guillermo Dávila, si me traje al gran Mike Bahía?”, expresó.

De acuerdo a la periodista, Guillermo Dávila es un personaje que no cala con el público, mientras que Mike Bahía no tendría las aptitudes para ser jurado en este formato de televisión:

“Guillermo Dávila no es un personaje que empata con la gente, perteneció a mi generación, a las telenovelas que veíamos gente de mi edad, y Mike Bahía, que si bien es cierto lo ven chicos jóvenes, pero como personaje es un planta, o sea, pones una planta de plástico acá y tiene más vida que Mike Bahía en un programa de televisión. La ‘urraca’ que está acá es más expresiva que Mike Bahía en un programa de televisión”, indicó.

Magaly Medina sobre La Voz Perú - diario OJO

