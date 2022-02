Este lunes 31 de enero, Magaly Medina regresó más afilada que nunca con su programa “Magaly TV, La Firme” y aprovechó unos minutos para referirse al romance entre Rodrigo Cuba y la empresaria Ale Venturo.

La presentadora de ATV tuvo gruesos calificativos contra el futbolista y lo tildó como un “pobre gato abandonado”, y al que señaló como un hombre al que le faltó afecto.

“El ‘Gato’ podía hacer ‘clic’ con cualquier persona que conociera porque el pobre ‘Gato’ es como un minino hambriento de afecto. Cualquiera que le haga así (le sobe la cabeza), que le de afecto, que le de pancito o lechecita, se lo llevaba. Es un pobre ‘Gato’ abandonado”, indicó en un primer momento.

“Siempre nos pareció un hombre con una necesidad extraordinaria de afecto, y claro, no pudo soportar la soledad e inmediatamente conectó con alguien que vino a llenar los vacíos emocionales que necesita. No hay que confundir necesidad de estar acompañado con amor”, agregó.

Pero Rodrigo Cuba no fue el único en ser señalado, su exesposa Melissa Paredes también fue víctima de los ácidos comentarios de la “Urraca”.

“En el caso de Melissa, que le podemos decir, es una chica que sabe lo suyo, hace años que cruza la pista sola. Que no nos venga a vender su romance como uno de cuento de hadas porque no lo es, que no venga a salir orgullosa en televisión de lo que ella hizo porque eso no es para sentirse orgullosa”, sentenció.

