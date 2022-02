¡No le pasa ni una! Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Micheille Soifer, quien fue presentada como uno de los nuevos jales de “Esto es Guerra”. Y es que la conductora cuestionó a la cantante por asegurar que solo se dedicaría a su carrera de canto, pero finalmente retornó al reality.

“Como gran bomba presentan a la internacional, la que ya se alucinaba ganado un Grammy, haciendo un featuring con Karol G, en una gira internacional y de pronto toda su bomba se convirtió en humo y ahora se va a ‘Esto es Guerra’”, comenzó diciendo la presentadora de ATV.

Recordemos que en enero de este año, la ahora cantante aseguró que no estaba interesada en volver a ningún reality de competencia, pues estaba dedicada al 100% a su carrera musical. “Hoy todo para mí es el canto, nada más”, dijo en aquel entonces.

No obstante, este último 22 de febrero reapareció en la nueva temporada de EEG. “Porque el sol sale de noche. Ilumina todo el escenario. Ella es cantante, actriz, pero sobre todo ‘guerrera’ de corazón”, con estas palabras fue presentada Micheille Soifer.

“Se fue a Combate, que fue el primer reality donde estuvo, y ahora regresó a EEG, no sabemos para qué... Claro, es su zona de confort, a no ser que su disquera no le estén dando el apoyo del que ella se jactaba en algún momento”, agregó la popular ‘Urraca’.

