Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para responderle con todo al actor mexicano Alfredo Adame, quién tildó a la ‘Urraca’ de ‘alcohólica’ y ´drogadicta’ la tarde de este martes 17 de agosto en el show de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ tildó de ‘patán’ y de ‘tipejo’ al artista azteca y aseguró que no se va a rebajar a contestarle.

“Que podemos esperar de un hombre frustrado, que ve que otras personas todavía tienen vigencia frente a una cámara de televisión y él ya no. Pobrecito, debe andar agazapado en un cuchitril donde vive en México... Es un hombre que no es un caballero, es un hombre sin ‘h’”, comenzó diciendo.

“¿En qué hueco me has visto muriéndome de borracha?, ¿En qué hueco me ha visto alguien drogándome?. Hay mucha leyenda negra que a veces gente como este ‘tipejo’ porque es un patán recoge. No voy a descender hasta las cloacas donde él vive porque no me ensucio y menos por gentuza así”, añadió Magaly.

¿Qué dijo Alfredo Adame de Magaly?

El actor mexicano no perdonó que la popular ‘Urraca’ lo haya calificado de “misógino” en el pasado y arremetió con todo contra Magaly Medina.

“A mí me habló una tipeja de Perú que se llama Magaly Medina, que es una expresidiaria, alcohólica y drogadicta (...), que no tiene carrera. Me invita a su programa... y yo creí que fui a un programa de una mujer decente, pero me sale una corriente y vulgar en televisión”, dijo Alfredo muy molesto en el espacio de Willax TV.

