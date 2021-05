El cantante Toño Centella fue captado comprando muebles junto a su esposa Johana y el programa “Magaly TV La firme” reveló que gastó alrededor de 9 mil soles pese a que insiste en que no se han reconciliado.

Durante el programa, Magaly Medina dijo que ahora comprende por qué el cantante hace tantos ‘privaditos’: “Nuestro engreído Toño, ahora entendemos por qué quebranta la ley tanto, todos los días casi hace sus privaditos porque ha hecho buena caja. Se ha gastado 9 mil soles, es lo que nos contó uno de los vendedores”.

“Se dan besos en público, se graban selfies él cantando y besándola, pero sin embargo cuando le preguntamos él -no sé si por vergüenza, porque tiene dignidad, porque estamos en un país machista y eso de que vuelta con la mujer que le puso los cachos como que no se ve bien- él no lo puede soportar, no lo tolera, pero sin embargo le compró sus muebles”, agregó.

La ‘urraca’ recordó que otros cantantes sí han respectado las restricciones mientras que Centella continúa trabajando. “Toño Centella se ha zurrado en todo mientras que muchos de sus compañeros respetan el impedimento de salir a trabajar y hacer conciertos, él no lo ha respetado y lo hace descaradamente”, señaló Magaly Medina.

“Ahora niega que haya vuelto con ella, pero ¿si no has vuelto con ella para qué le compras muebles? Bien bueno es Toño, es bien bueno, bien ‘buenón’”, concluyó.

