En la reciente edición de ‘Magaly TV, La Firme’, Magaly Medina se refirió a Luciana Fuster, quien contó el calvario que enfrenta por las críticas que recibe en sus redes sociales. Además aseguró que exista una campaña de odio en su contra.

“Nunca vi una campaña de bullying y odio tan grande en ningún país del mundo. Es algo inaceptable, duele, duele mucho”, denunció Luciana en su comunicado.

Ante ello, la presentadora de ATV se mostró molesta con la “victimización” de la chica reality y no dudo en responderle. Además, recordó como fue la campaña de demolición que ella le hizo a Gisela Valcárcel por años.

“Parece que eres nueva en televisión, por que acá a habido campañas, personas que nos hemos sacado los ojos, tú no has visto las campañas que yo le hacía a Gisela Valcárcel de antaño, de la que Beto Ortiz me hizo a mí, de la que yo le hice a Beto Ortiz y podría seguir enumerando, nos sacamos los ojos”, comentó.

Vale indicar que una de las enemistades más famosas en la televisión peruana fue la protagoniza por Gisela Valcárcel y Magaly Medina. ¿Cómo inició esta rivalidad?

En los 90, Magaly Medina tenía una columna en la revista “Oiga” donde criticaba constantemente a la rubia por sus “poses de diva” cuando conducía el mítico programa “Aló, Gisela”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO