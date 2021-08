La periodista Magaly Medina se mostró curiosa y le preguntó a Walter Obregón sobre el paradero de Susy Díaz, quien estaría siendo buscada por la prensa, sin éxito.

“Las veces que he estado con Susy, hemos compartido nuestro tiempo. Si yo tenía cosas que hacer allá, estábamos allá (Lima), sino acá (Huarmey)”, contó Walter Obregón.

Seguidamente, Magaly Medina le preguntó al empresario si sabía dónde se encontraba la excongresista “¿Dónde está Susy ahora?”, le dijo, a lo que Walter Obregón respondió: “Yo me imagino que en su casa”.

Seguidamente la “urraca” añadió: “La prensa la está buscando y ella está escondida”. Ante esto, Obregón respondió: “Bueno no le he preguntado dónde está, pero sí he hablado con ella”.

Magaly Medina fue incisiva y le volvió a insistir: “¿Está contigo en Huarmey?”. “No, no está conmigo en Huarmey”, respondió el empresario.

