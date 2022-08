La periodista Magaly Medina arremetió contra el programa “En boca de todos” por anunciar un supuesto compromiso de Ignacio Baladán con su novia, la colombiana Natalia Segura, pese a que él mismo aclaró que le entregó un anillo para pedirle que sea su pareja.

“Yo no me creo la historia de amor porque además la misma influencer colombiana, Natalia Segura, lo ha dicho (...) ellos tienen una relación a distancia ¿qué profundidad puede tener una relación a distancia? Ninguna, son dos chicos que van viajando por el mundo, viendo sus cosas”, dijo la ‘urraca’.

Según Magaly Medina, este romántico acto de Ignacio Baladán fue realizado “para las redes sociales: “En el programa ‘Los bobos de todos’ dijeron ‘oh, no, le ha pedido la mano’. No, miren el letrero, el letrero grandote ‘¿Quieres ser mi novia?’ ¿En qué momento ellos se imaginaron que decía ‘quieres casarte conmigo’?”, cuestionó la periodista.

“Es que claro, cuando un hombre va a dar una sorpresa, un anillo, pues le puede montar todo un espectáculo alrededor, pero la pregunta de rigor es ‘¿Quieres casarte conmigo?’, pero en este caso él no preguntó eso, él preguntó bien comedidamente ¿quieres ser mi novia? Nada más, novia, novia, no esposa”, aseguró Magaly Medina.

Asimismo, la ‘urraca’ indicó que el anillo que Ignacio Baladán le dio a su pareja no es de compromiso: “Le dio un anillito de orito. que no es un anillo de compromiso, donde tenía grabado su nombre. Ese anillo es un anillo que no es de compromiso, pero en ‘Los bobos de todos’ dijeron en la mañana que los jóvenes de hoy ya no utilizan anillos, utilizan cualquier tipo de simbología que acredite su compromiso con la relación. Yo creo que ahí, con esta sortija, ni siquiera con el comportamiento que tienen, están acreditando que tienen una relación realmente de compromiso”.

Magaly Medina también cuestionó que en el programa hayan dicho que los anillos de compromiso ya no se usan: “No me hagan reír, por favor, de cuándo acá las piedras han caído en desuso, para pedir matrimonio es una piedra ¿no ven ahí a todas las Baigorria, las Laos, las Fuster haciendo cola por sus rocas? Por favor, todas quieren roca, acá no se trata que tengas 30, 40, 60 o 20, no, la mujer quiere su roca, a la hora que le hablas de ‘matriqui’, es roca, no le vas a dar un anillo que viene en la bolsa de canchita”, sentenció Magaly Medina.

Fuente: ATV

