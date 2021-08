Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Jossmery Toledo, quien decidió no pronunciarse sobre el reciente fallecimiento de su amigo Carlos Garay, quien fue acribillado hace algunos días en plena vía pública.

“No tengo nada que decir y menos a ustedes porque siempre perjudicaron su negocio. Él no los quería y respeto eso”, escribió la expolicía a la producción del programa de la ‘Urraca’.

Frente a estas declaraciones, la presentadora de ATV le increpó a la modelo por su manera de responderle a la prensa y hasta la calificó de “hueca”.

“Ella era una de las asistentes a sus fiestas y le preguntamos por él. Miren cómo respondió... Esta, ¿fue policía alguna vez? porque no lo parece, nunca sabe cuál es el lado de la ley y cuál no. No se podían hacer privaditos en pandemia. Él cobraba dinero por eso, hacía fiestas en las terrazas y cuando fue ampayado, se fue para un sótano”, comenzó diciendo bastante indignada la conductora.

“Ahora me viene a decir esta cabecita hueca esto. Nosotros hacemos eso (ampayar), y tú como policía deberías saber identificar lo que es legal de lo que es ilegal. Con razón la sacaron de la policía”, agregó furiosa Medina.

