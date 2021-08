Jossmery Toledo sorprendió a todos al revelar que tiene un pretendiente extranjero y todo haría indicar que se trataría de un futbolista italiano. La expolícia confirmó la noticia en ‘Amor y Fuego’.

Según una investigación del programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la exparticipante de ‘Reinas del Show’ mantiene una muy ‘buena relación’ con el argentino Mariano Nagore, con quién intercambia varios likes en Instagram. Sin embargo, al ser consultada por el gaucho, la modelo negó este sea su nueva ‘ilusión amorosa’.

“Mariano Nagore. Noo Mariano no es.. es más, Mariano Nagore, no nada que ver. Es lindo, pero no es. Ni me había acordado de él”, contó Jossmery.

La expareja de Jean Deza también confesó que tiene planes para viajar a conocer a su nuevo pretendiente, con quién mantiene conversación desde antes de la pandemia.

“Antes que empiece la pandemia. Claro, yo voy con mi plata, a mí no me gusta que me inviten a mi me gusta pagar mis cosas, así no dependes de alguien”, añadió para el programa de chismes.

