El 21 de junio de 2022, durante el programa Magaly TV La firme, Magaly Medina aprovechó para arremeter contra Tilsa Lozano, quien fue invitada al programa América hoy ese mismo día, en medio de la polémica por el enfrentamiento entre la ‘urraca’ y Jazmín Pinedo.

“Yo me preguntaba por qué un canal de televisión manda a todas sus tontitas útiles, porque así no les guste, las voy a llamar así porque son tontas útiles. Lo demuestran en el día a día, demuestran que solo reciben órdenes, que solamente les dicen hagan esto, hagan lo otro y ellas bailan al son que les toque. Creo yo que en toda mi carrera televisiva y en toda mi carrera periodística, he sido una persona que ha defendido siempre sus ideas, yo no he sido tonta útil de nadie, siempre expreso lo que yo siento le guste o no le guste a mis jefes”, dijo Magaly Medina.

Según la ‘urraca’, todo se trataría de un plan para desprestigiarla: “Supongo que América Televisión se siente un poco amenazada por un canal que ya no solo ha desplazado a Latina en cuestiones de rating, de preferencia, sino que ahora amenaza al canal más grande y poderoso de la televisión nacional”.

En ese sentido, Magaly Medina disparó contra Tilsa Lozano y aseguró que es ‘opinóloga’ gracias al romance que tuvo con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas: “Hay muchas opinólogas, gente que antes era gente escandalosa, por ejemplo Tilsa Lozano, esta chica conocida por ser la mujer, en una época, más odiada del Perú por haberse convertido en la amante, encima una amante sinvergüenza ¿no? De las que le sacaba cachita a la esposa, de las que siempre estaba jactándose de ser la amante, evidenciando que tenía una relación con un hombre que estaba comprometido y que tenía hijos”.

“Se convirtió luego en opinóloga de la televisión, ay, carambas, pero es la televisión, por eso nuestra televisión no es muy respetable que digamos, así que acá no se me vengan a hacer los muy moralistas porque aquellos que hablan de moral no son precisamente los que tienen algo que puedan sentirse orgullosos”, manifestó la ‘urraca’.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina vs. Jazmín Pinedo: ¿Cómo inició el enfrentamiento entre ambas conductoras?

El intercambio de palabras entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo está dando mucho que hablar. ¿Qué fue lo que ocurrió entre ambas? Te lo contamos en este video.