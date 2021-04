¡Fuerte y claro! Magaly Medina regresó totalmente recargada de su viaje por Miami, tras anunciar la separación de su esposo Alfredo Zambrano la semana pasada. Y es que la conductora envió un radical comentario a aquellos personajes del medio que la critican por mostrarse tan tranquila frente a este acontecimiento.

“Yo he venido de negro porque me han dicho que tengo que estar de luto. No sé por qué, pero me han dicho que tengo que hacer duelo, que no es posible que me esté riendo, que no llore, que no esté en un rincón deprimida y que siempre esté sonriendo”, comenzó diciendo fiel a su estilo.

“Pero si mi profesión es sonreír, es alegrarlos a todos ustedes. O sea, ¿Quién se ha muerto porque ha terminado con un hombre? A ver, ¿Qué mujer empoderada, que no se quiere a si misma, que no se respete a su misma, se ha muerto? Ahora hay obligación de guardar duelo, no me da la gana pues, ya estoy muy vieja para guardarle duelo a alguien”, agregó.

En ese sentido, la popular ’Urraca’ comentó que ella se encuentra muy tranquila y aprovechando al máximo cada minuto de su vida haciendo lo que más le hace feliz: la televisión.

“La vida sigue y continúa, es como un tren que no para hasta el final. Y yo espero a mis 58 años seguir en ese tren y al ritmo que yo me marque. Porque las personas que esperan que yo esté llorando a moco tendido, que piensen que esto es un fracaso. Pobrecita, la dejaron, nadie la aguantó. Miren señores, yo siempre amé mi soledad”, comentó.

“Debemos de tener en cuenta que es algo que varias mujeres del medio no pueden hacer. Tienen que quedarse en situaciones que no les gusta, aguantar a un desgraciado, aguantar a una pareja que ya dejaron de amar porque no pueden defenderse solas. Yo soy una mujer bastante afortunada, no puedo poner en pausa mi vida, esta es la única vida que tenemos”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR