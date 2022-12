Este lunes 5 de diciembre, Magaly Medina decidió responderle a Lucho Cáceres y el juicio que habría ganado en contra de la ‘urraca’ por el que le tendrían que pagar 70 mil soles y dos años de prisión, pero en medio de las respuestas de la pelirroja, se escuchó su voz temblorosa y los titulares no faltaron, pero ella se encargó de desmentirlos.

Luego de leer los titulares en los que se le acusa a Magaly Medina de haberse quebrado al hablar de Lucho Cáceres y llegó a pensar que quizá tuvo pesadillas que generaron esos titulares, para luego aclarar que ella no es la hija de Gisela Valcárcel para llorar sin reparaciones: “Por qué me voy a quebrar, yo no soy Ethel Pozo que se quiebra con facilidad”.

Una voz temblorosa mientras se defendía, fue lo que desató los titulares que insinúan que la ‘urraca’ estuvo llorando, pero ella explicó el por qué de su voz: “Mi voz está así hace semanas, producto de la influenza o lo que sea que me dio hace dos semanas”.

Las lágrimas no son nada malo para la ‘urraca’ y ella aclaró que si ella llora en algún momento, será por algo que realmente le importe a ella: “El día que llore, se va a notar que lloro, el día que me quiebre, se notará, seguramente me voy a quebrar ante algo que produzca un llanto en ese momento, pero con Lucho Cáceres no se pasen pues”.

