No aguanta pulgas. Hoy Néstor Villanueva estuvo en ‘Amor y Fuego’, negando haber maltratado a Florcita y afirmando que no pidió dinero para divorciarse, pero Magaly Medina mostró las pruebas, pese a eso, el cantante continúa mintiendo y negándole el divorcio a la hija de Susy Díaz.

El monto que habría pedido Néstor, no sería difícil de conseguir, según Magaly, pero a ella no le dio la gana de dárselo, porque considera que no debe caer en el chantaje del cantante. Además, añadió que si fuera la mamá de Florcita, le encantaría tirarle el dinero en la cara a Villanueva para que firme de una vez.

