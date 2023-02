Tras la reciente discusión entre Dalia Durán y John Kelvin, que logró que vuelvan a encerrar al cantante, por no respetar las órdenes de alejamiento a su exesposa y su hijo, Magaly decidió hablar de los videos que están circulando en redes sociales, que vulneran la privacidad de los menores.

“Los dos son adultos y no tienen por qué estar en la calle diciéndose de la A la Z está de más”, así es como Magaly comenzó la crítica en contra de la pareja, quienes no tuvieron el suficiente control como para no estar peleando boca a boca en la calle y con sus hijos presentes, lejos de culpar solo al cantante, la ‘urraca’ dejó en claro que la atención psicológica la necesitan ambos: “Los dos necesitan atención psicológica, pero Dalia es la encargada de cuidar a sus hijos”.

Además, con los recientes videos que están circulando en redes sociales, en donde se ve a la pareja discutiendo a metros de distancia, ante los gritos de miedo de sus hijos, la ‘urraca’ intentó encontrar al culpable y dijo esto: “Él, por tratar de dejar mal a Dalia Durán, creo que está difundiendo estos videos, pero el que queda mal es él, porque está exponiendo a sus niños”.

