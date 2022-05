No le gustó nada. Magaly Medina señaló que no fue oportuno, por parte del programa matutino de ‘Latina’, tener a Xoanna González y su esposo en su set, en un horario familiar, sabiendo que son una pareja de “actores porno”.

Magaly aclaró que no era el horario adecuado, ya que ella sí entrevistó a Xoanna, pero en un horario permitido para hablar de su trabajo: “Xoanna y su esposo, que son ahora una pareja de actores porno, ayer tuve acá a ella a las 10 de la noche, porque el horario nos permite hacerles preguntas respecto al trabajo que están haciendo, pero en la mañana era un absurdo”.

Se burló además del programa ‘Arriba mi gente’, debido a que por su horario no podían preguntarles acerca de su trabajo a los actores para adultos, siendo ese el tema que más atrae de ellos: “Tenían en este programa de las mañanas de Latina, tenían a Xoanna y le preguntaban, las preguntas más tontas del mundo, quién es más dormilón, quién come más pizza, quién ronca, se imaginan, tienes a Xoanna González y a su esposo, un par de actores porno y no le puedes preguntar en la mañana, preguntas que tienen que ver con su trabajo erótico, son su trabajo en la pornografía con OnlyFans, porque lógicamente tiene un público familiar”.

