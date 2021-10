La conductora Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa “Magaly TV, La Firme” para comentar sobre el reencuentro entre Milett Figueroa y Melissa Loza en “La Academia” de Esto es Guerra luego del triangulo amoroso que protagonizaron con Guty Carrera.

La “Urraca” recordó cuando Milett Figueroa aseguraba que ya no estaba para formar parte de los realities porque ahora estaba enfocada en su faceta como actriz.

“Ahora Milett Figueroa entro al reality, a la dizque “Academia”, nada menos que para enfrentarse a su enemiga, a la mujer que alguna vez la acusó de haberse metido con su enamorado. ¿No se acuerdan que Milechi fue la tercera en discordia de la relación que tenía Guty Carrera y Melissa Loza? Y ahora como la vamos a ver después, ¿tomando el te?”, comentó en un inicio.

“Donde moneditas mandan no hay otra moral ni otra ética. Así que no vengan con ‘Ahora me dedico al teatro, yo soy una actriz seria’. Actriz seria dice y se mete a la Academia donde nadie sabe actuar ahí, salvo algunas que se salvan”, añadió entre risas.

Como se recuerda, Milett Figueroa apareció como una nueva alumna en “La Academia” de EEG generando la incomodidad de varios compañeros, especialmente a Melissa Loza.

