Magaly Medina comentó este viernes 11 de junio sobre la separación de Stephanie Cayo y Chad Campbell tras tres años de matrimonio. Recordemos que Ana Cecilia Sanguinetti, madre de la actriz confirmó la noticia al diario El Comercio.

La conductora de Magaly TV, La Firme reveló que los rumores sobre la ruptura venían desde hace algún tiempo solo que ninguna de las partes quiso confirmar nada.

“La última vez que lo vimos juntos en sus redes sociales fue el día de los enamorados y luego ella se vino a Lima a grabar una película en Cusco, incluso pasó su cumpleaños en Cuso. Luego estuvo posteando fotos con amigas, pero ya en solitario. Los rumores estaban desde hace algún tiempo hasta que ya finalmente que los rumores han sido muchos lo ha confirmado a la revista Cosas y ya lo dijo públicamente”, indicó Magaly.

“La prensa le ha preguntado a su madre y ella ha confirmado que ellos están separados. ¿Qué ha pasado? Ella no lo ha dicho, no lo ha contado, no ha dicho absolutamente nada en sus redes sociales... Al parecer es una separación bastante amistosa, o en todo caso se están dando un tiempo... ¿Quién sabe si el trabajo, las largas de ausencia o alguien que está metido en el mundo del cine los haya alejado?”, añadió la periodista.

Hasta el momento, ni Stephanie Cayo ni Chad Campbell han emitido un pronunciamiento o comunicado sobre el asunto; sin embargo, la menor de las hermanas Cayo ha usado su cuenta de Instagram para mostrar lo bien que lo está pasado en Málaga.

Como se recuerda, Stephanie Cayo y Chad Campbell iniciaron su relación a fines del 2013. Un año después, la actriz anunció públicamente al empresario como su pareja.

Así, el 27 de enero de 2018, ambos se casaron en Cartagena de Indias, en Colombia, país donde la intérprete vivió durante varios años.

