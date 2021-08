Durante la última emisión de “Magaly TV, La Firme” , Magaly Medina habló sobre la lluvia de críticas que viene recibiendo Guillermo Dávila tras anunciar sus próximos conciertos presenciales.

Según la popular ‘Urraca’, los usuarios están furiosos con el cantante por no reconocer a su hijo Vasco Madueño, por lo que ahora le están dando la espalda a su carrera musical.

“Yo no sé cómo tiene cara Guillermo Dávila, aún no ha resuelto el problema con su hijo, quien está tratando de recolectar dinero para poder estudiar una carrera y desempeñarse en el mundo de la música. Pero tiene un padre que piensa que todos nos hemos olvidado de todo”, señaló muy indignada la periodista de espectáculos.

Tras leer varios de los comentarios de los internautas, Magaly Medina no pudo estar más de acuerdo y mostró su total apoyo hacia Vasco Madueño, a quien calificó como una “promesa musical”.

“Quien no reconoce a su hijo, no tiene buen talento moral, no es una buena persona indudablemente, y él no lo es. Él se la pasa hablando, pero no hace lo que debería hacer: reconocer a ese hijo y darle el apoyo que nunca antes le dio”, sentenció.

