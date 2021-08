Magaly Solier se pronunció tras las acusaciones de su esposo Erick Mendoza, quien la denunció en la comisaría de Huanta, en Ayacucho, por presunto maltrato físico y psicológico contra sus hijos. También la acusó de tener problemas con el alcohol.

Como se recuerda, el último miércoles, el programa “Magaly TV: La Firme” mostró el parte policial de la denuncia en la mencionada dependencia policial. Además, según la información propalada en el citado espacio, la Fiscalía Provincial Civil decidió que los menores permanezcan con su padre.

Tras la polémica, Magaly Solier decidió ofrecer una breve entrevista al diario El Comercio, en la que aseguró que las acusaciones del padre de sus niños carecen de veracidad. “Yo soy la apoderada de mis hijos, a él le han dado solo una tenencia provisional, pero que no venga a decir que yo les pego o maltrato”, dijo inicialmente.

“Eso es falso. Probablemente quiere quitarme todos mis territorios, mi casa, todo lo que he construido para mis hijos”, agregó. Al ser consultada sobre si tendría problemas con el alcohol dijo: “Pregúntenle a él con qué objetivo inventó todo esto, mi mánager me ha prohibido hablar, no puedo hablar muchas cosas”.

La protagonista de “La teta asustada” mostró su preocupación debido a que los últimos dos días sus hijos no han accedido a sus clases virtuales. “Ahora que los tiene, los debe educar, pero no está cumpliendo”, reveló al respecto.

“Estos dos días mis hijos no han recibido sus clases virtuales y estoy muy preocupada por eso. Nuestros niños son el futuro del Perú. Este señor ha abusado demasiado de mi imagen”, sostuvo. Finalmente y entre lágrimas, aseguró que no le guarda rencor a su expareja y aclaró que luchará para volver a tener a sus hijos a su lado.

“No lo odio, solo le pido que cumpla con las clases, mis hijos tienen derecho a seguir aprendiendo. No me voy a rendir. He llorado mucho, todo el día. ¿Cómo no llorar? Duele que te quiten a tus hijos con falsedades, diciendo cosas que no son”, sentenció.

