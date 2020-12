Magdyel Ugaz utilizó sus redes sociales una vez más para compartir un poderoso mensaje sobre el amor propio y autoaceptación para todos sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz escribió una reflexiva publicación:

“Querido cuerpo: Tu siempre has sido suficiente, aunque muchas veces no lo quise ver. No tienes que parecerte a los demás, te abrazo y te acepto como eres”, se lee en el mensaje.

“Tu valor no lo mide una balanza, ni las tallas, ni las curvas, ni tus marcas. Te prometo cada día cuidarte mucho porque me importas. Gracias por ser mi hogar. Con amor, yo”, finalizo.

En cuestión de minutos la publicación de la conductora se llenó de “likes” y recibió muchos comentarios positivos.

