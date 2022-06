La mamá de Melissa Paredes arremetió contra Magaly Medina luego de se sintiera aludida por sus comentarios en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’. Y que la ‘Urraca’ llamó vulgar a la actriz e hizo referencia a su progenitora, Celia Rodríguez.

“La cuna no se cambia, porque luego de haber conocido a su mamá, la entendemos. Como dicen, de tal palo tal astilla. Ahí la tenemos en todo su esplendor (...) La ‘bagrería’ es algo que a veces nace con uno, la vulgaridad nace contigo. La clase en algo con que se nace y nadie te lo enseña”, dijo Magaly Medina anoche sobre la madre de Melissa.

¿Qué respondió Celia Rodríguez a Magaly Medina?

Doña Celia lanzó tremendo misil a Magaly Medina en sus historias de Instagram. “También se nace con la maldad, con la hipocresía, (con las) mentiras”, comenzó su escrito.

Luego usó palabras de grueso calibre contra loa periodista y dejó entrever que solo favorece a Rodrigo Cuba dándole pantalla en su programa.

“Cuando te conviene das pantalla, a los que te hacen favores o te las remuneran. No te gusta que te digan tus verdades, no me conoces, no te metas conmigo, ni con los míos. Sádica, psicópata, satánica. Vives usando tu maldad para lavar el cerebro de la gente”, arremetió.

Instagram

TE PUEDE INTERESAR