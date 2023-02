Con la reciente ruptura de silencio por parte de Rafael Cardozo y teniendo a la psicóloga Lizbeth Cueva en el set de ‘América Hoy’, era imposible que comente sobre la reciente ruptura entre el brasileño y ‘Cachaza’, dejando muy mal parado al ‘ex chico reality’.

La psicóloga comenzó reprobando la actitud de Rafael Cardozo al pedirle a ‘Cachaza’ que le devuelva el anillo con el que le pidió matrimonio, primando los intereses económicos, ya que dicha joya habría costado 40 mil dólares: “Cuando uno entrega un anillo así, es proporcional a los pecados. Pedir un anillo no viene al caso”.

Lizbeth Cueva recomenzó a Rafael Cardozo recibir atención psicológica tras su ruptura con Carol Reali: “Que busque un especialista para que reestructure su proceso de amor y su proceso de vida”.

Pese a la recomendación, la psicóloga invitada a ‘América Hoy’, rechazó tajantemente ayudar personalmente al brasileño, por experiencias pasadas con personajes de la farándula que habrían terminado mal: “Prefiero no tratar a nadie del espectáculo, quedé curada. Ya no más con el espectáculo. Cuando quise ayudar, no se pudo, yo siempre fui muy ética”.

