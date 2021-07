Manuela Camacho, la recordada integrante de ‘América Kids’, anunció en sus redes sociales que se comprometió con su novio Roberto Britto este martes 20 de julio. La periodista que se mostró súper feliz, compartió la noticia con sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, la exconductora de “La Banda del chino” posteó fotos de su pedida de mano, en estas se puede apreciar a su futuro esposo, amigos y familiares muy contentos posando para la cámara.

Además la joven escribió un extenso post donde manifestó su alegría y contó que conoce a su pareja hace 7 años.

“Dije que SÍ! A ser tu compañera por el resto de tiempo que nos lo permita la vida. Hace siete años, cuando Dios te puso en mi camino por primera vez, no nos podríamos haber imaginado todo lo que cada uno iba a tener que remar por su lado para poder llegar a este momento. La primera vez que te vi, fui yo la que te invito a salir porque dije: ‘Este churro me lo pido para mí’. Pero no nos tocaba aún, teníamos que crecer, que equivocarnos, que conocernos y volver a encontrarnos. Y ese reencuentro fue definitivo, desde ese día no me has soltado la mano. En momentos buenos, en momentos duros, cuando hemos estado arriba y cuando más abajo me he sentido”, se lee en el inicio de su post.

Asimismo, Manuela gradeció la compañía de su familia en esa etapa de su vida.

“Hoy, de la manera más especial del mundo y frente a las personas que más nos aman y amamos, sintiendo a mi mamá cerquita compartiendo nuestra felicidad, reafirmamos el compromiso que nos hacemos todos los días al despertar: hacernos la vida más bonita. Claro que quiero ser tu esposa y quererte cada día de mi vida con todas las fuerzas de mi corazón, mi amor bonito”, añadió muy emocionada.

En cuestión de minutos, la publicación de Manuela Camacho se volvió una sensación en redes sociales. Hasta el momento cuenta con más de 23 mil likes y cientos de comentarios de felicitaciones a la pareja.

