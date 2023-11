Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hicieron oficial su relación con un apasionado beso durante el programa Bailando 2023. El conductor argentino reveló que fue él quien dio el primer paso en su relación con la peruana.

“Yo di el primer paso. La primera vez le escribí yo. No me acuerdo de qué le puse, pero fue muy formal. Nos vimos en la foto del Bailando y le dije: ‘me encantó conocerte’”, manifestó.

Marcelo Tinelli destacó que la sonrisa de Milett Figueroa le deslumbró y que, además, encuentra encantador el acento peruano de la presentadora.

“Me encanta cómo habla, las palabras que usa, el ‘contigo’, cuando dice ‘una camita de arroz’, cuando usa el diminutivo. Me da morbo. Me calienta el tema de ‘la camita de arroz’. Me puede con eso”, sostuvo.

Te puede interesar