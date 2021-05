La cantante María Grazia Polanco opinó sobre el español Fabio Agostini, quien estuvo a punto de irse del ‘El Artista del Año’ pero fue salvado por el jurado a través de un polémico ‘comodín’.

En ese sentido, consideró que el ‘saliente’ de Paula Manzanal está ‘sobrevalorado’ por la producción, por lo que debería quedarse “Chikiplum”.

“Creo que Fabio está sobrevalorado, y no estoy de acuerdo con que el jurado haya usado ya un comodín para salvarlo. Para mí, es “Chikiplum” quien debería quedarse en la competencia, tiene mucho talento”, sostuvo la vocalista de la ‘Orquesta Bembé’.

¿Cómo llegas este sábado a El artista del año?

Estoy muy nerviosa porque me toca un género que nunca he cantado ni bailado. Este sábado bailaré música negra, un género nuevo para mí. Mi participación en El artista del año es un reto porque estoy haciendo cosas que nunca había hecho, pero estoy contenta porque llego con un refuerzo con mucha energía.

¿Y cómo recibes las críticas?

Se me ha criticado mucho porque, supuestamente, no estoy respetando el duelo de mi papá, y eso sí me molesta mucho porque nadie sabe cómo canalizo mi dolor, opinan sin saber, nadie sabe lo que me costó pararme y seguir. En este momento es mi papá quien me está dando fuerzas, siento que él me quiere ver ganar, él es quien me motiva a hacer bien las cosas, a continuar.

Te vimos mostrando un anillo de bodas, ¿te casas?

Está el anillo, está el vestido, está todo, menos el novio, no hay galán. Lo que pasa es que estoy grabando un videoclip en donde soy una novia enamorada, muy ilusionada, y estaba haciendo la sesión de fotos, así surge esta noticia en mis redes. Mis seguidores se han asustado por lo del anillo, pero no, sigo soltera y sin compromiso.

¿Y quisieras enamorarte?

Sí, pero aún no llega la persona indicada. En todo caso, no busco, ya llegará.

