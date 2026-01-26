La directora de la productora de contenidos Pro Tv, Mariana Ramírez del Villar, afirmó que tiene el encargo de América Televisión para producir un nuevo programa para los sábados por la noche.

Ha pensado en convocar a María Pía Copello para la conducción. Este nuevo programa saldría en competencia directa con el programa que conducirá Gisela Valcárcel por Panamericana Televisión.

“Sí, en la televisión todo es cambiante, pero sí , yo tengo un ofrecimiento de América Televisión para hacer un programa los sábados por la noche, si puede ser con la conducción de María Pia, si llegamos a un acuerdo, así será, sino lo haremos con otra persona. Pero ProTv producirá un programa para los sábados, sí lo haremos”, reveló la alta ejecutiva.

Aunque Ramírez del Villar desde volver a trabajar con María Pía, aclaró que ella actualmente está en el canal digital con Peter Fajardo como productor.

Ante el panorama que se avecina los sábados, con una competencia fuerte ahora con el regreso de Gisela Valcárcel en Panamericana, Mariana destacó que es una mujer competitiva. “La competencia es lo más sano para el público. A nosotros nos encanta competir”, aseveró.

Por otro lado, le dio la bienvenida a Erick Elera y a Laura Huarcayo a la conducción de “Mande quien Mande” temporada 2026 que produce Pro TV.

“Me encantaría saber que Erick se puede desarrollar tan bien como lo hace en ‘Al fondo hay sitio’. Yo sé que tiene mucho más para dar (en la conducción). Y obviamente el regreso de Laura para mí es un placer. Han sido muchos años de separación. Y ahora van a ser muchos años de regresar a trabajar juntos. Yo creo que Laura es un personaje importante en la televisión peruana, su último trabajo como conductora en ‘Lima limón’ fue muy bueno y se retiró del aire con muy buena sintonía. El público la quiere y bueno, este es un reencuentro bastante bueno que va más allá de las pantallas”, subrayó la directora de Pro TV.