La conductora María Pía Copello se pronunció sobre la supuesta rivalidad que tiene con Karina Rivera en medio de las expectativas por el reencuentro de esta última con Timoteo, interpretado por Ricardo Bonilla.

“Nuestra historia está hecha de cosas buenas y de cosas malas, y de todo se saca una experiencia, pero, de verdad, yo tengo unos recuerdos maravillosos de María Pía y Timoteo”, dio María Pía Copello a América Espectáculos.

Según María Pía Copello, no se arrepiente de haber sido parte del programa infantil: “Yo lo que dije fue que lo que me arrepiento es de haber tomado esa decisión porque en algún momento, durante muchos meses, los niños y el público en general, por la confusión que se genera, me decían Karina, entonces es algo que no repetiría con la experiencia que hoy tengo, pero no que no entraría a reemplazar a alguien porque finalmente yo no sabía los temas internos que habían y también porque era una oportunidad para mía”, comentó.

Pese a todo, María Pía no ha podido conversar con Karina Rivera: “De verdad no ha habido oportunidad, no es que ni ella ni yo hayamos dicho ‘no, no nos queremos juntar’”, comentó, y aseguró que se trata de una “rivalidad innecesaria”.

En ese sentido, María Pía Copello deseó lo mejor a Karina y Ricardo Bonilla: “Si se juntan, si se reúnen, bacán. Yo de verdad me alegro por los demás también, por las cosas bonitas que me pasan a mí y por las cosas bonitas que les pasan a los demás. A veces eso no ocurre con mucha gente, pero yo sí soy así”.

“Probablemente ellos sean mejores amigos y bacán, o sea, yo no tengo ningún problema”, expresó Copello. “Yo tengo una relación cordial con él (Ricardo Bonilla) y con todo el mundo. Yo, hace muchos años que para mí acabó la etapa de María Pía y Timoteo, ya acabó, y he hecho muchas otras cosas más y es uno también de mis recuerdos”.

“Yo me aferré, de verdad, un tiempo a los programas infantiles, pero me di cuenta que ya no, la televisión en su momento dejó de producir programas infantiles, entonces lo intenté un tiempo, pero luego era muy difícil sostener económicamente un programa infantil y decidí dejarlo, y cuando estuve en Esto es guerra ya creo que el público se convenció que nunca más iba a hacer programa infantil y en un mes la gente cambió y me aceptó en la conducción de Esto es guerra y se terminó la etapa infantil”, manifestó la conductora de EEG.

Fuente: América Televisión

