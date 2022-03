María Pía Copello desmintió lo señalado por Karina Rivera, quien aseguró que salió de América TV cuando estaba embarazada y ya no volvió al programa ‘Karina y Timoteo’, pese a que le habían prometido que retomaría la conducción después de dar a luz.

“Yo di a luz un viernes y, el sábado, el programa ya se llamaba María Pía y Timoteo. Ahora yo me río, pero en ese momento lloré a mares”, contó al canal YouTube ‘Por mi madre’.

Karina recordó que, luego de su participación en la Teletón de diciembre de 1999, ella regresaría al show infantil, hecho que nunca se dio pues

Al respecto, María Pía Copello - obviamente - se sintió aludida por los comentarios contra ella y reveló que fue la reconocida productora Mariana Ramírez del Villar quien la convenció de conducir el programa.

“Me llamaron a mi porque Mariana Ramírez del Villar me quería a mi en el programa. Ella fue la que insistió”; contó en declaraciones a ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, negó que haya ‘serruchado’ a Karina Rivera, pues nunca le indicaron el tiempo que estaría al frente del programa. También descartó que el programa pasara a llamarse ‘María Pía y Timoteo’ al día siguiente de que su antecesora diera a luz.

“¿Manejas una historia similar a la que ella ha contado?”, le preguntó la reportera, a lo que ella respondió: “No, no manejo esa misma información porque cuando yo entré, yo me acuerdo que entré en agosto y me parece que al siguiente año cambia de nombre a María Pía y Timoteo”.

“Nadie sabía cuánto tiempo me iba a quedar en el programa. Yo acepté, nunca se me dijo un tiempo, y en diciembre me renovaron el contrato por 2 años más”, agregó.

