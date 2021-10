En la última edición de “Mujeres al mando”, la “Dulce Princesita”, Maricarmen Marín se mostró sumamente emocionada al hablar sobre su boda con el productor Sebastián Martins.

La futura mamá y también cantante contó detalles de su próximo matrimonio con el padre de su hija y aseguró que le gustaría tener al grupo de cumbia “Agua Marina” en la celebración.

En otro segmento del programa, la interprete de “Me enamoré de ti” contó que su compromiso con su prometido no se dio recientemente, sino que viene desde hace siete años.

“Yo le regalé un viaje y ahí me sorprendió, nos fuimos a Las Vegas”, manifestó en un inicio.

“Fue un día en que nos fuimos a ver conciertos (...) mi novio me dijo ‘tengo algo que decirte, creo que te has olvidado algo en el cajón’, entonces yo dije: ‘no, no me olvidado nada, tengo todo’. (Y eso revise el cajón y veo el anillo) Yo no sabía qué hacer ni qué decir, nunca en mi vida me imaginé estar en una situación así”, agregó Maricarmen.

