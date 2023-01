Mariella Zanetti esuvo como invitada especial en el canal de YouTube de Julián Zucchi y Yiddá Eslava, donde sorprendió a propios y extraños al confesar pasajes inéditos de su vida personal, como por ejemplo, la actual relación que tiene hoy en día con Farid Ode, padre de su hija mayor, y también problemas de salud que el público desconocía completamente.

Y es que cabe recordar, que la exvedette preocupó a sus seguidores al sufriri un desmayo EN VIVO durante una emisión del programa “En boca de todos” , encendiendo las alarmas de los conductores que mandaron a corte comercial.

Conforme transcurrieron los meses, no se supo más si Mariella había sufrido un percance similar. Sin embargo, recientemente la empresaria reveló detalles de lo sucedido aquella vez.

“Fue la primera vez que me desmayé y a nivel nacional, y la gente decía que yo fingía. Y yo en mi vida fingiría una enfermedad o una situación”, comenzó diciendo Mariela.

Asimismo, Zanetti afirmó que nunca quiso contar sobre lo sucedido, pues no piensa sacarle provecho a un problema que la aqueja desde hace mucho tiempo.

“Mucha gente no sabe que yo sufro de una enfermedad, y mucha prensa a mí me pregunta, me quieren hacer reportaje sobre eso y yo digo no. La verdad, no me gusta lucrar con las cosas feas que a uno le pasa. La gente ya tiene bastante en sus casas y que lo mejor es darles cosas positivas”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR