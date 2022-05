Sacó las garras. Mariella Zanetti no dudó en pronunciarse y defender a su amiga de siempre, Tula Rodríguez, quien sigue recibiendo fuertes críticas por la herencia que habría dejado su fallecido esposo, Javier Carmona.

Y es que la exvedette declaró para las cámaras de América Espectáculos, donde aseguró que las personas solo opinan en base a lo que ven en la televisión.

“Hay gente que se aprovecha de la ignorancia de muchas personas para opinar a la ligera sobre temas que no les competen y ni siquiera saben y se inventan novelas, historias... Es impresionante”, comenzó diciendo, dejando entrever que podría ser una indirecta para Magaly Medina.

En ese sentido, Zanetti señaló que muchas veces tiene ganas de enfrentarse a los detractores de Tula pero se contiene por un tema de imagen. “ Me da ganas de contestar, pero me controlo. Pero así es, hay gente que no tiene vida y se dedican a molestar en las redes...”, agregó bastante molesta.

Mariella Zanetti habla sobre problemas de Tula Rodríguez con hijos de Carmona.

Recordemos que hace algunos días, Tula Rodríguez decidió pronunciarse en “En boca de todos”, luego que la primera esposa de Javier Carmona la acusara de querer quedarse con más del 50% de la herencia del exgerente de televisión.

“Hubo alguien que dio una versión completamente alejada de la realidad... Se quiso dar a entender que yo me quiero quedar con propiedades que no me corresponden. Quiero aclarar que de las dos propiedades que se habló yo no tengo posesión, yo no vivo ahí, no utilizo ninguna chacra, ni gano dinero”, dijo.

