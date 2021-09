Mario Hart y Elías Montalvo se enfrentaron nuevamente en ‘Esto es Guerra’ donde ambos competidores tenían que adivinar un refrán escondido. El joven tiktoker y el piloto de carreras se vieron envueltos en una discusión en vivo que terminó en agresión.

¿QUÉ PASÓ? El integrante de los ‘Guerreros’ ganó el juego y se vengó de las constante tortas en el rostro que perdió frente al esposo de Korina Rivadeneira. Es que Montalvo no midió su fuerza y le embarró todo el cabello y parte de la oreja a Hart.

Tras esto, Mario Hart se mostró furioso y le metió un tremendo puñete al tiktoker. Minutos después, también se pudo apreciar como el líder de los ‘Combatientes’ empuja y jalonea de la camiseta al jovencito.

Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz se mostraron en contra de lo sucedido y criticaron duramente los hechos. “Escúchame, eso no. Eso es personal y ya no me gusta. Calma, que aquí lo vamos a solucionar. Es un juego y vamos a tratarlo como lo que es... No vale picarse, esto es un juego”, indicó muy enérgica la conductora del reality.

Ante la gravedad de los hechos, la producción de ‘Esto es Guerra’ advirtió que no iba a tolerar este tipo de comportamiento y expresó: “Una más y los dos están fuera del programa, esto no lo vamos a aceptar”.

Fotos y Videos: (América TV).

