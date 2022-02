Tras anunciar que esperan su segundo hijo, Mario Hart y Korina Rivadeneira viajaron a Estados Unidos para visitar a la familia de la actriz y pasear por los parques de Disney World.

Este miércoles 16 de febrero de 2022, Mario Hart mostró detalles de su visita a Disney con su esposa, su hija y su suegra. “Todo estaba bien... hasta que se mareó”, señaló el piloto de autos cuando se encontraba en un juego con Larita.

Después les tocó la atracción de La Sirenita, pero Lara se quedó dormida: “3 horas de cola para ver a La Sirenita y la otra... BIEN DORMIDA...”.

“No te preocupes bebé, volvemos en 10 años!!”, advirtió Mario Hart a su hija.

Sin embargo, Lara despertó poco después y siguió disfrutando de Disney junto a sus padres: “Ok, ya se despertó... No, no seguimos en Play Land Park. Estamos en Disney, lo juro!!”.

“Comprando huev*** y media pa q no se aburra en las colas”, se quejó Mario Hart.

Tras las quejas, Mario Hart aseguró que todo valió la pena para que sus “princesas” sonrían en Disney: “Sonrisas que pagan todo!”.

Mario Hart y Korina Rivadeneira - diario OJO

Fuente: Instagram Mario Hart

