¡Fuertes declaraciones! Mario Irivarren estuvo como invitado especial en el programa de “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultado sobre su reciente ruptura con Vania Bludau. Sin embargo, el modelo no se esperó que Brunella Horna tendría una particular reacción al hablar de su amiga.

Todo se dio cuando Janet Barboza le preguntó acerca de si seguía enamorado de la exchica reality, a lo que respondió que no iba a tocar más temas personales. “Ahora que me acuerdo, tú fuiste la que dijo que yo le había sacada la vuelta, verdad”, dijo Irivarren.

“No me calumnies, te lo voy a decir en tu cara pelada. Analicé, porque tú sabes que soy una bruja chiclayana y detallé detalladamente a Vania Bludau y yo si sentí un poco de dolor y de rencor porque ella dice, yo si tuve amor, haber explícame...”, dijo la joven empresaria bastante molesta.

En ese sentido, el excombatiente se " asombró” con el supuesto análisis que habría hecho la pareja de Richard Acuña y lanzó un peculiar comentario al respecto. “Ahora entiendo todo, pobre Richard, cómo lo tendrás”, dijo Mario.

