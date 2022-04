María Victoria Santana, más conocida en el mundo de la farándula como ‘La Pánfila’, no dudó en expresarle su total apoyo y solidaridad a Mónica Cabrejos, quien reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de un periodista deportivo.

“No somos amigas, pero le creo a Mónica, no creo que esté inventando y me solidarizo totalmente con ella. No le quieren creer, pero a otras personas sí. Hay un prejuicio”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular actriz cómica comentó que no le ve nada de malo que las denuncias que realizó la periodista, la estén ayudando a vender mucho más su libro “Mujer Pública”. “No le veo nada de malo que quiera promocionar su libro, al menos que saque un beneficio de lo negativo que vivió”, agregó para Trome.

La Pánfila asegura Martín Arredondo quiso conquistarla poniéndole depa

María Victoria Santana sorprendió a propios y extraños al revelar que el productor Martín Arredondo le hizo insinuaciones que ella nunca aceptó.

“Un día me dijo: ‘Muy lejos vives, porque mejor no te pongo un departamento más cerca’. Le dije ‘Así no más, mejor me recoges como hemos quedado’. Después de eso me daban menos participación”, dijo La Pánfila.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO