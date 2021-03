Ante los rumores de que su madre no se llevaría bien con su actual enamorada, Mario Irivarren quiso aclarar el tema. Como se recuerda, fue Rodrigo González quien reveló que la señora Marcela León no estaría tan contenta con la relación de su hijo y Vania Bludau.

“Ha trascendido que la suegra (madre de Mario) no sería precisamente lo que ella quiere para su hijito lindo, precioso”, dijo durante el programa “Amor y fuego” de este lunes 22 de marzo.

Al respecto, ‘la calavera coqueta’ respondió que su mamá “está muy contenta” con su relación.

“Mi mamá está muy contenta con mi relación, ve en Vania una linda energía, una muy buena vibra, y eso le encanta, además, ella me ve bien, y eso le gusta. Mi mamá y Vania se llevan muy bien, es mentira que se llevan mal. Se puso en la boca de mi mamá palabras que nunca dijo y que no coinciden con la realidad”, dijo a América TV.

Además, aseguró que es falso que se haya peleado con Vania antes de que regresara a Miami, y por lo cual no la acompañó al Aeropuerto.

“Es falso. Lo que hacemos frente a estas noticias es ignorar, escapa de nuestras manos que otras personas afirmen cosas que no son. Cuando uno está en la televisión tiene que saber ponerse una coraza, hacer oídos sordos e ignorar este tipo de comentarios”.

Amor a distancia

Como se sabe, Vania retornó a Miami donde reside, mientras que Mario sigue trabajando en Lima. Por esta razón, muchos creen que la distancia hará que su romance no dure.

“Ella y yo tenemos pensamientos similares en este sentido. Cuando nos preguntan qué vamos a hacer porque vivimos en países distintos, decimos, ‘no sé’. Yo iré, ella vendrá, estaremos juntos un tiempo, otro, separados, quizá algún día ella o yo podamos establecernos en la misma ciudad, no lo sé, ¿para qué me voy a preocupar por lo que aún no llega? Yo vivo el momento actual y lo que vivimos es un lindo momento, la pasamos muy bien juntos, finalmente, eso es lo que importa, el ahora”.

Mario Irivarren estará hoy domingo en “Mi mamá cocina mejor que la tuya” a las 7 de la noche por América Televisión.

