El conductor Rodrigo González sorprendió a los televidentes al revelar que la madre de Mario Irivarren, la señora Marcela León, ya no estaría tan contenta con la relación de su hijo y Vania Bludau.

Durante el programa “Amor y fuego” de este lunes 22 de marzo, Rodrigo González indicó que “ha trascendido que la suegra (madre de Mario) no sería precisamente lo que ella quiere para su hijito lindo, precioso”.

“Cuando pasan los días y las actitudes, acciones matan pasiones, no te creo lo que me cuentas sino lo que veo que haces”, dijo Rodrigo González para explicar por qué la madre de Mario ya no estaría feliz con la relación.

Por su parte, Gigi Mitre afirmó que “la señora no puede echar la culpa a terceros”: “Su hijo es un manganzón”.

“Claramente, pero si ves que tu hijo cuando está enamorado y es influenciable y es así, porque mira la relación con la Yturbe”, respondió Rodrigo González.

Pero Gigi Mitre insistió: “Al que tiene que tratar es al hijo, no a las novias”.

De acuerdo a “Peluchín”, una fuente cercana le habría confirmado esta información: “Eso me han contado, que ya no está tan contenta. Si tú fueras la mamá de Mario, cuéntame, ¿cómo estarías?”.

“Yo de arranque, pero yo veo a mi hijo, mi hijo es el que atrae así, antes tuvo una relación tóxica, ahora ustedes saben todo lo que ha pasado”, sentenció Gigi Mitre.

Fotos y video: Willax TV | Instagram Mario Irivarren | Instagram Vania Bludau

TE PUEDE INTERESAR