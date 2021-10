Vania Bludau fue entrevistada en “Estás en Todas” y contó un poco de su exrelación con el abogado Frank Dello Russo, el cual no llegó al altar. Además, de las conversaciones que tuvo con Mario Irivarren cuando pasaba por esa depresión.

Vania Bludau reconoció que no ha hablado del tema porque son cosas privadas y porque es mejor no tocar algunos temas cuando uno ya crece. Ella reconoció haber estado triste, pero que nada te mata.

“Lo que sucede es que decidí no hablar y te voy hablar poquísimo porque uno aprende que no debe hablar mucho sobre algunas cosas. Una ruptura en general es dolorosa, más aún si tienen planes a futuro, pero nada te mata. Yo seguí adelante”.

También contó que tras el fin de su relación, hablaba con Mario Irivarren y fue entonces cuando el contó que ya no se casaba. “Yo recuerdo que hablaba mucho con Mario en esa época y él se daba cuenta cuando desaparecía de redes sociales. Yo le conté en una conversación que no me iba a casar”.

Finalmente, Vania Bludau contó lo que Mario Irivarren le escribió a sus amigos al enterarse que ella estaba nuevamente soltera. “Ahora recién, él me contó y me enseñó una conversación con sus amigos, donde les decía: ‘Tengo chance, esta es mi oportunidad’. No sé desde cuándo él está detrás de mí...él y yo tuvimos un besito en el 2013, bien coquetón el muchacho, pero nunca lo había visto así como otra cosa”.

TE PUEDE INTERESAR