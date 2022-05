Vania Bludau y Mario Irivarren continúan envueltos en un problema mediático. Esta vez, la modelo presentó los chats que mantuvo con la socia del chico reality, Evelyn Jiménez, donde le confiesa las agresiones físicas que habría sufrido por parte del excombatiente.

Luego de la denuncia que hizo publica Vania Bludau, la confidente de la “Calavera coqueta” se comunicó con el programa “Magaly TV, La Firme”, donde puso en tela juicio las acusaciones de la modelo.

Vania encara a Mario Irivarren tras declaraciones de su socia

“¿Todo bien con Evelin? (…) ¿Quieres seguir con esto? (…) Evelyn está hablando idiotez y media por tratar de defenderte, no me digas que no sabes nada, o sea yo no hago más ruido para que no te hagas más daño de lo que está”, le dijo Vania Bludau a su expareja a través de WhatsApp.

Ante ello, el chico reality le reveló que él no está de acuerdo con lo que dijo su compañera de trabajo en los diferentes programas de espectáculos. “Yo vi sus mensajes y le dije que deje de publicar esas cosas (…) Vania, sinceramente, yo ya no tengo nada más que perder”, expresó.

“Yo lo único que busco es mi paz y tranquilidad, y te lo demostré el día de la entrevista, ya que en ningún momento dije absolutamente nada malo de ti porque mi intención no era comenzar una guerra”, añadió.

