¡Fuertes declaraciones! El expresidente Martín Vizcarra se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido expuestas varias conversaciones ‘picantes’ con la excandidata al Congreso, Zully Pinchi, cuando aún mantiene un matrimonio con Maribel Díaz.

Y es que esta vez, Magaly Medina fue la encargada de exponer imágenes exclusivas de ambos políticos compartiendo durante su campaña en la ciudad imperial de Cusco, donde al parecer habrían compartido una lujosa habitación de casi 2 mil dólares.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la popular ‘Urraca’ utilizó su espacio televisivo también para revelar que Zully también estaría aún casada con Miguel Del Castillo, hijo del expremier Jorge Del Castillo

“Ella no está divorciada como creo que varios medios habíamos equivocadamente dicho. Nosotros hemos conseguido un papel del Juzgado de Familia que sigue el caso de divorcio que parece ya dura muchísimos años”, comenzó diciendo.

Todo indicaría que dicho proceso aún no llega a ningún lado, pues Zully Pinchi no se habría pronunciado por ningún medio para poder concretar definitivamente la separación.

“Es un juicio de divorcio que aún no concluye, que a ella no le interesa mucho divorciarse, al parecer... No ha contestado la demanda de divorcio por causal y aún sigue casada”, finalizó diciendo Medina.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO