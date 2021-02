Mayra Goñi decidió utilizar sus redes sociales para expresar su notable malestar, ya que viene siendo reiteradamente relacionada con hombres adinerados que le estarían pagando lujosos viajes al extranjero.

Y es que la joven actriz aseguró que su estadía en Miami la pagó ella misma. Asimismo, el alquiler que hizo de una paradisiaca cabaña en la isla Antigua y Barbuda también corrió por parte de su bolsillo y el de sus amigas.

“Aclararé este tema, no tengo un Sugar Daddy, ni lo tendré. Trabajo desde los 12 años, actúo, canto, soy influencer, tengo mi dinero y me puedo dar mis gustos viajando. No necesito de un hombre que me pague nada, para eso trabajo duro”, comenzó diciendo.

“Mi amiga pagó la cabaña lujosa. Me sorprendo al ver que la prensa peruana me vincula con un moreno que no conozco. Yo no tengo problemas en estar con un zambo, pero con quien me relacionaron no lo conocía, ni siquiera me gustaba. Hay morenos lindos, no tendría problemas en estar con uno, pero ahora estoy soltera, disfrutando al máximo”, manifestó.

Asimismo, Mayra Goñi comentó que ella no es mucho de gastar en comprarse objetos lujosos, ya que prefiere utilizar ese dinero para ayudar a su familia.

“Lo que gastamos, lo pagamos a medias, pero tampoco es un gran dinero, no me doy la gran vida. Todo lo que tengo me ha costado trabajo, la vida no llegó fácil para mí, como a otras personas. Mis padres saben todo lo que hago y cómo soy”, confirmó.

TE PUEDE INTERESAR