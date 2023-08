Mayra Goñi reafirma su soltería: “Simplemente no quiero tener a alguien que me estorbe”

Mayra Goñi regresó a Perú tras una larga temporada en Miami para participar en el ‘El Gran Chef Famosos’ y afirmó que prefiere estar soltera que mal acompañada.

En ese sentido, la actriz comentó que decide alejarse de una persona cuando no le aporta nada.

“He conocido a chicos por ahí, pero me da pereza conocer a alguien (¿Eres difícil de conquistar?) No sé si es la madurez o el estar viviendo sola me ha hecho conocerme tanto que, si alguien no viene a mi vida a aportarme, pues simplemente no me agrada tener a alguien que me estorbe ”, manifestó a Trome.

Por otro lado, la modelo peruana indicó que desea tener una familia, sin embargo, prefiere no apresurarse porque se siente cómoda como está ahora.

“No me siento sola, eso es lo que me da miedo. En algún momento quiero formar una familia, pero me siento perfectamente bien. Yo creo que va a llegar ese momento (de enamorarse) y no me apresuro ”, expresó.

