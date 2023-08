Tula Rodríguez reapareció en redes sociales para pronunciarse sobre la cancelación del programa ‘Emprendedor, ponte las pilas’ de cual era conductora luego de que dicho espacio televisivo mostrara a menores de edad desfilando en ropa interior motivo por el que ha recibido duras críticas por parte del público.

Luego de que se hiciera viral el deplorable error los usuarios en redes sociales han esperado que los conductores del programa se pronuncien sobre el tema. En ese sentido, al ex bailarina salió a pedir perdón por lo acontecido y quiso dejar en claro que el verdadero propósito del show es apoyar a los emprendedores peruanos.

¿Qué dijo Tula Rodríguez tras la cancelación de ‘Emprendedor, ponte las pilas?

A través de su cuenta de Instagram, Tula compartió sus reflexiones sobre la finalidad original del programa, pero no dudo en reconocer el error del programa al presentar a menores de edad en situaciones inapropiadas. Además, indicó que ella no estuvo presente ese día en el set de televisión, pues se habría encontrado de viaje.

“ Bueno, sé que todos están esperando que me pronuncie ante el grave error cometido en el programa en el que he pertenecido ‘Emprendedor, ponte las pilas’. Programa que tenía como propósito apoyar a todos los emprendedores del Perú. Sin embargo, no puedo ser ajena ante esta situación tan penosa. El día que se grabó ese programa, yo no estuve porque me fui de vacaciones y viajé fuera del país con mi hija ”, comentó la exconductora de televisión.

Tula Rodríguez señaló que se había enterado de la cancelación del programa hace tiempo y pidió disculpas a los televidentes por lo acontecido. “ Para ser 100% honesta, recién ayer me enteré de todo lo sucedido y del contenido que se grabó en ese programa. Quiero pedir las disculpas del caso, las disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Me da mucha pena, y me da mucha vergüenza. Me toca continuar, nuevamente pido disculpas” , finalizó.

