Samahara Lobatón vuelve a estar nuevamente en polémica, pues una vez más se enfrentó a su ex pareja, Youna. La segunda hija de Melissa Klug se presentó en el programa de Magaly para compartir impactantes grabaciones en las que se escucha al padre de su hija soltar suertes insultos contra la influencer. Sin embargo, el barbero reveló que la ex chica reality adquirió una prueba de embarazo.

Todo sucedió en la última edición del programa de espectáculos Magaly TV La Firme que se emitió el pasado martes 1 de agosto. Samahara Lobatón se mostró bastante molesta con las acusaciones de su ex pareja, quien afirma que estaría esperando un hijo de su supuesta pareja, Bryan Torres.

Youna le reclama a Samahara Lobatón por supuesto embarazo

La influencer no se quedó callada y no dudo en arremeter contra Youna y luego asegurar que no está en la ‘dulce espera’. “ Si decidiera tener 15 o 20 hijos, eso es asunto mío, no tuyo ”, señaló.

Sin embargo, Youna no se quedó callado e hizo una fuerte revelación, pues contó que había recibido una receta médica de parte de Samahara en relación a su hija y que ahí habría estado incluida una prueba de embarazo lo que le habría indicado que su ex pareja estaba embarazada.





