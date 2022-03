Este sábado 19 de marzo, la “Blanca de Chucuito” Melissa Klug pasó un divertido momento con el elenco de “JB en ATV”. En medio de las bromas, la chalaca reveló detalles de su reconciliación con el futbolista Jesús Barco.

La empresaria reveló que no se considera “una persona celosa”, pero recalcó que si tiene la contraseña del teléfono del jugador de Sport Boys.

“No soy celosa. No me dan motivos. Cuando no te dan motivos para celar, no tienes por qué serlo”. “¿Tienes la clave del teléfono de Barco?”, replicó Jorge Benavides. A lo que Melissa respondió: “Sí, por si acaso pasa algo”.

Asimismo, Melissa Klug restó importancia a las críticas por la diferencia de edad que tiene con Jesús Barco. “¿No crees que este muchacho es muy joven para ti, no has pensado en un cincuentón?”, cuestionó ‘JB’.

“No es que me fije en los menores, no nos hace ni cosquilla la diferencia de edad, también me podría gustar uno mayor, pero no ha llegado y me he enamorado de él”, expresó en otra parte de la secuencia.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO