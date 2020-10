Melissa Klug decidió pronunciarse luego de su aparición oficial junto a su hija Samahara Lobatón en el baby shower de su primera nieta Xianna, luego que ambas permanecieran distanciadas por distintos problemas familiares.

Y es que la chalaca señaló para las cámaras de “Magaly TV, la firme”, que dejó atrás todo tipo de diferencia con su segunda hija y que ahora se encuentran viviendo un momento muy feliz como familia.

“Yo creo que para todas las madres no hay ningún hijo malo. Samahara siempre supo que en mi corazón ella siempre tiene un lugar como todos mis hijos. Todo está bien, no me cabe la felicidad. Yo ahorita estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida, en mi entorno familiar, estamos esperando la llegada de la baby Xianna”, expresó emocionada.

Asimismo, la chalaca también se refirió a las críticas que recibió por no haber cumplido con los protocolos de bioseguridad y haber asistido a una reunión, las cuales están prohibidas, en plena pandemia.

“Imagínate el lindo momento que vivimos. Imagínate ver a mi hijo de 8 años agarrándole la pancita a su hermana... Compartimos un momento muy lindo, fuimos temprano para compartir con ella. Saben que mi familia es numerosa, nos tomamos la foto, cumplimos y listo”, indicó.

