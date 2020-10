Melissa Klug reapareció en televisión y expresó su felicidad porque ahora sus hijos pasan más tiempo junto a su padre, Jefferson Farfán.

En declaraciones para “Magaly TV La firme”, Melissa Klug indicó: “Mientras ellos (sus hijos) estén felices, mi corazón va a saltar de felicidad”.

La “blanca de Chucuito” también bromeó con la posibilidad de que la “foquita” esté más cerca de sus hijos por un supuesto distanciamiento con Yahaira Plasencia. “Dios tocó su corazón”, dijo entre risas.

Sobre Yahaira Plasencia, Melissa Klug restó importancia a la cantante: “De verdad que no me interesa, no la sigo, no la veo, no me da energía. No sé, no veo nada de esas cosas”.

